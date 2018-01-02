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Adele Londra’ya geri dönüyor

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Mart 2017'de oğlunun babası Simon Konecki ile dünyaevine giren Adele, memleketi Londra’ya geri dönerek lüks bir eve yerleşiyor.

02 Ocak 2018 Salı 14:07
Adele Londra’ya geri dönüyor
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Dünyaca ünlü yıldız Adele müziyen eşi Simon Konecki ile 30 milyon euro (Yaklaşık 140 milyon TL) değerinde bir eve taşınmayı planlıyor.

Simon Konecki ile Londra-Los Angeles arasında mekik dokuyan 29 yaşındaki ünlü şarkıcı, memleketi olan Londra'ya taşınmaya karar verdi.

Çiftin bu kararı vermelerinde ailelerine ve Simon'un kızına yakın olmak istemesi etkili oldu.

The Mirror'ın haberine göre ünlü yıldız, Londra’da 30 milyon euro'ya (Yaklaşık 140 milyon TL) 7 yatak odası ve 7 banyosu bulunan lüks bir daireye yerleşecek.

Adele, İngiltere'de yayınlanan Sunday Times Gazetesi'nin genç zenginler listesinde bu yıl sekizinci sırada yer almıştı.

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