Afitap Kebap Girne'ye yeni bir soluk getiriyor

Ülkemizin başarılı iş adamlarından Mustafa Öztürk, Girne’ye yeni bir soluk getirecek Afitap Kebap’ın açılışını önceki gün gerçekleştirdi.

Direktörlüğünü Mustafa Öztürk ile birlikte babası Veleddin Öztürk’ün yaptığı Afitap Kebap’ın açılışını Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Açılışta konuşan Başbakan Ersin Tatar, Öztürk ailesini ülkemize böylesi bir güzel restorandı kazandırmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Mustafa Öztürk ise Başbakan Ersin Tatar’ın kendilerini kırmadan açılışlarına katılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, Girne’ye kaliteli bir restoran daha kazandırdıklarının altını çizdi.

Gecede ayrıca babası Veleddin Öztürk’e sürpriz doğum günü organizasyonu da yapan Mustafa Öztürk, açılışa katılanlar ile birlikte güzel vakit geçirdiler.