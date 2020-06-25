Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

Afitap Kebap Girne'ye yeni bir soluk getiriyor

Ülkemizin başarılı iş adamlarından Mustafa Öztürk, Girne’ye yeni bir soluk getirecek Afitap Kebap’ın açılışını önceki gün gerçekleştirdi.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:10
891 Okunma
Afitap Kebap Girne'ye yeni bir soluk getiriyor

Ülkemizin başarılı iş adamlarından Mustafa Öztürk, Girne’ye yeni bir soluk getirecek Afitap Kebap’ın açılışını önceki gün gerçekleştirdi.

Direktörlüğünü Mustafa Öztürk ile birlikte babası Veleddin Öztürk’ün yaptığı Afitap Kebap’ın açılışını Başbakan Ersin Tatar yaptı.

Açılışta konuşan Başbakan Ersin Tatar, Öztürk ailesini ülkemize böylesi bir güzel restorandı kazandırmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Mustafa Öztürk ise Başbakan Ersin Tatar’ın kendilerini kırmadan açılışlarına katılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, Girne’ye kaliteli bir restoran daha kazandırdıklarının altını çizdi.

Gecede ayrıca babası Veleddin Öztürk’e sürpriz doğum günü organizasyonu da yapan Mustafa Öztürk, açılışa katılanlar ile birlikte güzel vakit geçirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Afitap KebapMustafa ÖztürkVeleddin Öztürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yeyin 2020-06-25 16:17:19

çifte reklam. anladınız siz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yazın 2020-06-25 16:23:12

Sayın Akıncı da mağusa perşembe pazarını ziyaret etti. yazmazın yazmaın, taraflılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Survivor'da kim elendi?
Survivor'da kim elendi?
Survivor’da kim elendi?
Survivor’da kim elendi?
Dilek Kırıcı’ya sürpriz
Dilek Kırıcı’ya sürpriz
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim