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Afroditten bebek haberi...

Kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız'la nikah masasına oturmaya hazırlanan Türk sinemasının Afrodit'i Banu Alkan yaptığı bebek açıklamasıyla duyanları şaşırttı. 17 yıl önce yumurtalarını dondurttuğunu söyleyen Alkan, anne olabileceğinin sinyallerini verdi.

21 Aralık 2022 Çarşamba 11:05
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Afroditten bebek haberi...



64 yaşındaki Afrodit lakaplı şarkıcı & oyuncu Banu Alkan, Altın Palmiye Ödül töreninde boy gösterdi. Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi.

17 YIL ÖNCE YUMURTALARINI DONDURTTUĞUNU AÇIKLADI

Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Banu Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Alkan, ''Yumurtalıkları dondurttuğum doğru. Benim birkaç tane yumurtam var. Evlilik teklifi aldım.'' ifadelerini kullandı.

Daha önce hiç resmi evlilik yapmayan ve çocuk sahibi olmayan Banu Alkan, Kemal Yıldız'la bu yaz Fransa Konsolosluğu’nda dünyaevine girecek.

Son Güncelleme: 21.12.2022 12:09
Anahtar Kelimeler:
ödül TöreniAnneYumurtaKemal YıldızNikahBebekBanu Alkan
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