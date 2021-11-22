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Ağrı kesici sandı, AirPod yuttu!

Bir TikTok kullanıcısı olan Carli Bellmer, Apple AirPod'larından birini yanlışlıkla ibuprofen olduğunu düşünerek yuttuğunu açıkladı. Üstelik garip ve korkutucu olan olay sırasında midesinin içinden kaydedildiğini söylediği bir sesli notu da paylaştı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:24
393 Okunma
Ağrı kesici sandı, AirPod yuttu!
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Apple'ın AirPods'ları oldukça kompakt tasarlanmış kablosuz kulaklıklar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu kompaktlık bazen şaşıracağımız türden sorunlara neden olabiliyor. Mesela, onu yutmak gibi.

Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’u kaza ile yutanların haberleri sık sık geliyor. İşte bu haberlere bir yenisi daha eklenmiş durumda.

AIRPODS'U İLAÇ NİYETİNE İÇTİ!

TikTok'ta kullanıcı adı @iamcarliiib olan ve 3.300'den fazla takipçisi olan 27 yaşındaki Bellmer, hap yerine yanlışlıkla AirPod'unu yuttu. Bellmer, başına gelenlerin hikayesini bir dizi gönderiyle birlikte TikTok'ta yayınladı.

Bellmer, "Yatağa giriyordum ve bir elimde ibuprofen 800 mg, diğer elimde sol AirPod'um vardı" dedi. Boston'da yaşayan Bellmer, ibuprofen olduğunu düşündüğü şeyi ağzına attığını ve suyla içtiğini öne sürdü. Ancak içtiği şey ibuprofen değil, AirPod'unun tekiydi.

"AKLIMI KAÇIRIYORUM"

Ağlayarak bunun ibuprofen olmadığını anladığını, kusmayı denediğini ama çıkmadığını söyleyen TikTok kullanıcısı, "aklımı kaçıyorum" ifadesini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bellmer'in AirPod'u ağrı kesici hap zannedip içtiği iddiasını sorgulasa da onun hikayesini inandırıcı bulanlar da oldu.

TikTok kullanıcısı bunu doğrulamak için bir röntgeni olduğunu söyledi.

Bellmer, "Kulaklığı tekrar geri almadım ama vücudumdan attığımı biliyorum. Midemde olduğunu biliyordum ve artık olmadığını da biliyorum" dedi.

Üçüncü bir TikTok gönderisi ise yutulan AirPod'un hala iPhone'a bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Hatta kullanıcı, AirPod'un midesinin içindeyken bir arkadaşına gönderdiği bir sesli notu da paylaştı.

Bir AirPod'un yutulması ilk kez karşılaştığımız bir durum değil. Daha önce ABD'li bir adam, uykusundayken AirPod yutmayı başarmıştı.

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