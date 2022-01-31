Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi "Arkasındayım" dedi

Çukur'da 'Timsah Celil' rolüne hayat veren Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, Snob Magazin'den Arif Hür'e açıklama yaptı.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz oğluna destek oldu. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.