Künye
Kıbrıs 12
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!

Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi "Arkasındayım" dedi

Çukur dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz ilk kez konuştu. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi oğluna destek olarak "Arkasındayım" açıklaması yaptı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:39
147 Okunma
Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi "Arkasındayım" dedi
banner108

Çukur'da 'Timsah Celil' rolüne hayat veren Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabi" ifadelerini kullandı. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz, Snob Magazin'den Arif Hür'e açıklama yaptı.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi Zuhal Yılmaz oğluna destek oldu. Ahmet Melih Yılmaz'ın annesi "Onun arkasındayım. Bu bizim aile meselemiz. Kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi yaşamına baksın. Bu tip haberlerle gündeme gelmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yılmaz, "Oğlunuzla görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Oğlumla görüşüyorum. Niye görüşmeyeyim?" yanıtını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mert Öcal krizi! Survivor Sude-Ogeday-Nisa-Mert tartışmasına Sahra Işık'tan bomba yorum
Mert Öcal krizi! Survivor Sude-Ogeday-Nisa-Mert tartışmasına Sahra Işık'tan bomba yorum
Coşkun Sabah dolandırıldı
Coşkun Sabah dolandırıldı
Kıbrıslı oyuncu İngiltere’deki evlilik programında taliplerini aramıştı! Kendisine gelen en ilginç teklifi açıkladı
Kıbrıslı oyuncu İngiltere’deki evlilik programında taliplerini aramıştı! Kendisine gelen en ilginç teklifi açıkladı
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim