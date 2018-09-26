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Ahmet Selçuk İlkan, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’a dava açmaya hazırlanıyor

Şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 29 yıl önce yazdığı ve Bergen'in seslendirdiği 'Yıllar Affetmez' adlı şarkısını alıntı yaparak 'Dipsiz Kuyum' adlı şarkısına uyarladığını iddia ettiği Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'a dava açmaya hazırlanıyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:39
Ahmet Selçuk İlkan, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’a dava açmaya hazırlanıyor

Ünlü şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Etiler’de katıldığı bir organizasyonda, Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın “Dipsiz Kuyum” şarkısının, yıllar önce yazdığı “Yıllar Affetmez” şarkısıyla aynı olduğunu söyledi. İlkan, “Onlardan bir özür bekliyorum, şarkının ne kadar alıntı olduğu araştırılıyor, yasal haklarımızı saklı olarak kullanacağız” dedi.

“ŞARKININ MÜZİĞİ VE MELODİSİ BİZDEN ALINIP BAŞKA İSİMLE LANSE EDİLDİ”

Milliyet’in haberine göre, katıldığı organizasyonda konu hakkında açıklamalarda bulunan İlkan, “Benim yıllar önce yazdığım, ‘Yıllar Affetmez’ şarkısını maalesef Aleyna Tilki belki istemeden ama bizim şarkıların üzerinden söz yazarak okumuş oldu. Şarkının müziği ve melodisi bizden alınıp başka bir isimle lanse edildi. Bu bizi çok acıtıyor. Yani size ait olan bir güzelliğe birinin sahip çıkması ve hala yaşarken bunu yapmaları çok dokunuyor insana. Şu an MESAM’da şarkının analizi yapılıyor ne kadar benzerliği ve ne kadar alıntı olduğu konusunda. Tabii ki yasal haklarımız saklı kullanmak zorundayız. O zaman tüm şarkıları alalım yağmalayalım. Onlardan bir özür bekliyorum. Bu kötü bir örnek aynı zamanda. Bizden aldıkları şarkının adını, ‘Dipsiz Kuyum’ koymuşlar, oysa müzik dünyasının hazinesi bu kadar dipsiz değildir. Bizi de dipsiz kuyuya gömmesinler. Lütfen bize sevgilerini ve saygılarını göstermelerini bekliyorum. Bizim müzik kuyumuz onlarınki gibi dipsiz ve ipsiz kuyu gibi değildir” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Selçuk İlkanAleyna TilkiEmrah Karaduman
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