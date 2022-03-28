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Ahu Tuğba 'Doğal güzellik' notuyla kızı Anjelik Calvin'i paylaştı

Yeşilçam'ın cesur oyuncularından Ahu Tuğba kızıyla Miami'de gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Kızını da gözlerden uzak büyüten Ahu Tuğba polis olan kızının pozlarını zaman zaman paylaşıyor. Tuğba son olarak kızını 'Doğal güzellik' notuyla paylaştı.

28 Mart 2022 Pazartesi 09:29
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Ahu Tuğba 'Doğal güzellik' notuyla kızı Anjelik Calvin'i paylaştı
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Yeşilçam'ın güzellerinden Ahu Tuğba bir süredir Miami'de kızıyla yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat süren Ahu Tuğba kızını da gözlerden uzak büyüttü. Anjelik Calvin, kendisine annesinin hayatından oldukça farklı bir yol çizdi.

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı. Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu. Bu süreçte annesi zaman zaman paylaşımlar yaparak kızının hayatındaki anları takipçilerine gösterdi.

Ahu Tuğba kızı Anjelik Calvin'in makyajsız halini paylaştı. Ahu Tuğba kızının pozuna "Doğal güzellik" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Anjelik Calvin'i görenler "Annesinin gençliğinin aynısı" yorumlarında bulundu.

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