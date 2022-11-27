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Aile fotoğrafına hayranlarından eleştiri

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Şükran Günü'nde 6 çocuğuyla bir araya geldi ve toplu aile fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Çocukların fotoğraftaki yüz ifadeleri hayranlarının dikkatini çekti. Pek çok hayranı fotoğraflarda sevinç olmadığını, çocukların mutsuz göründüğünü vurguladı.

27 Kasım 2022 Pazar 21:36
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Aile fotoğrafına hayranlarından eleştiri



Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Şükran Günü'nde 6 çocuğuyla bir araya geldi ve toplu aile fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Tüm çocuklarıyla nadiren bir araya gelen 64 yaşındaki Madonna, fotoğrafın açıklamasına "Şükran duyduklarım" yazdı.

Fotoğrafta Madonna'nın çocukları 26 yaşındaki Lourdes Leon, 22 yaşındaki Rocco Ritchie, 17 yaşındaki David Banda, 16 yaşındaki Mercy James ve 10 yaşındaki ikizleri Stelle'yle Estere Ciccone pop yıldızını ortalarına alarak poz verdi.

Independent'in haberine göre, pop yıldızının bazı hayranları aile tablosunu beğeniyle karşılarken bazıları çocukların fotoğraftaki surat ifadelerine dikkati çekti.

Bir kullanıcı, "Siz Addams Ailesi misiniz?" diye yorum yaparken bir başkası da "Bu fotoğraflarda hiç sevinç yok" yazdı.

Madonna'nın başka bir takipçisi de fotoğrafa şu yorumu bıraktı:

"Neden herkes çok mutsuz görünüyor? Çocuklar adına üzüldüm. Yüz ifadeleri çok şey söylüyor."

Olumsuz eleştiriler karşısında hayranları pop yıldızını yalnız bırakmadı ve birisi şöyle yazdı:

"Bu bir fotoğraf. Bir fotoğrafa bakarak neyin gerçek olduğunu söyleyemezsin."

Bir başkası da söz konusu yorumlara "Bilerek suratlarını böyle yapmışlar, hahah" diye cevap verdi.

Madonna 2019'da Vogue'la yaptığı bir röportajda 6 çocuklu bekar anne olmasına dair konuşmuştu.

Ünlü pop yıldızı, "Benim yaptığımı yapan başkası yok. Ve bu biraz ürkütücü" demişti.

4 ÇOCUK EVLAT EDİNDİ

6 çocuk annesi Madonna'nın çocuklarından ikisi biyolojik. Madonna'nın Carlos Leon ile olan ilişkisinden kızı Lourdes Maria ile Guy Ritchie ile olan evliliğinden oğlu Rocco dünyaya geldi. 

Ünlü şarkıcı, Ritchie ile evliyken 2006 yılında bir yaşındaki David Banda'yı, 2009 yılında da 2006 doğumlu Mercy James'i evlat edindi.

2017 yılında da Doğu Afrika ülkesi Malavi’den ikiz kız kardeşler Esther ve Stella Mwale'yi dört yaşındayken evlat edindi.

Son Güncelleme: 27.11.2022 22:40
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