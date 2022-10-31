Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim, gönlümü kırdılar

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sosyal medya kullanıcılarının dansını eleştirmesi üzerine artık dans etmeyeceğini söyledi.

Süperstar'ın dans ettiği anlar sosyal medyaya düşmüştü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Pekkan'ın enerjisine hayranlığını dile getirirken bazı kesimler sanatçının dansını eleştirdi.

Özellikle sosyal medya fenomeni Tansu Dayan'ın Pekkan'ın dansı taklit ettiği video uzun süre gündem olmuştu.

76 yaşındaki Pekkan dansına gelen yorumlar üzerine "Artık dans etmeyeceğim. Bana ‘uzaylı gibi dansı var, ne biçim dans ediyor’ diyorlar. Vallahi gönlümü kırdılar" dedi.

SON HALİNİ TANIYAMADILAR

Son olarak, oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı ile verdiği pozlar gündeme gelen Pekkan'ın yüzünün değişimi uzun süre konuşulmuştu.

Pekkan’ın çiftle çekilen fotoğrafına binlerce yorum yağdı. Paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın Avcı'dan daha genç göründüğüne dair yorumlar yer aldı.