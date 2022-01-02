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Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor

75 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan, yılbaşını sahnede karşıladı.

02 Ocak 2022 Pazar 17:53
1268 Okunma
Ajda Pekkan'ı yeni görüntüsüyle görenler tanımakta güçlük çekiyor
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75 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan, yılbaşını sahnede karşıladı. Pembe bir kostüm tercih eden Pekkan'ı görenler peruğundan ve yüzündeki değişimlerden ötürü tanımakta güçlük çekti.

Sahnelere dönen Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, yılbaşında da yeni imajıyla sahneye çıktı. İstanbul'da konser veren Pekkan, pembe bir kostüm tercih ederken bir de sarı renkte peruk kullandı.

DAVETLİLERDEN TAM NOT ALDI

Pembe kıyafetiyle Barbie'ye benzeyerek bir kez daha iddialı olduğunu gösteren Ajda Pekkan, davetlilerden tam not aldı. Geceye, "Yakar Geçerim" isimli şarkısıyla start veren Süperstar, yeni ve eski şarkılarıyla da gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ajda Pekkan bugün de 605 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sahnedeki pozlarını paylaştı. Peş peşe pozlarını paylaşan Pekkan, "Yepyeni bir yılı karşılamak için hayatımızda hiç bu kadar hazır hissetmemiştik, gönlünüzden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir yıl olsun" notunu ekledi. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Pekkan'ı görenler ise tanımakta güçlük çekti.

İşte Ajda Pekkan'ın son imajı...

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Yeni imajıyla oyuncak bebeğe benzetilen Ajda Pekkan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor

Anahtar Kelimeler:
Ajda Pekkan
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