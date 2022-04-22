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Ajda Pekkan Kıbrıs'ta teraslı ev aldı!

Bir süre önce "Metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum, vapura binmek de çok istiyorum" diyen Ajda Pekkan Kıbrıs'ta yaptığı yatırımları görmek için vinç kiraladı. Ajda Pekkan evleri görmek için vinçle gezdi.

22 Nisan 2022 Cuma 13:55
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Ajda Pekkan Kıbrıs'ta teraslı ev aldı!

Süperstar Ajda Pekkan kısa süre önce İstanbul'da gönlünce gezemediğini söylemişti. Pekkan "Metrobüse, İDO'ya hiç binmedim, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum" demişti.

Ajda Pekkan bu açıklamadan kısa süre sonra yaptığı hareketle olay oldu. Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımı yapan ve teraslı 2 ev alan Ajda Pekkan satın aldığı dairenin inşaatına vinçle çıktı.

Vinçle dairesini gezen Pekkan'ı gören hayranları o anları videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

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