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Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti.

17 Ekim 2021 Pazar 22:45
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Akalın eşi Okan Kurt için sosyal medyadan yardım istedi: Nerede bu polisler?
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, sahibi olduğu restoranda yan komşusuyla kavga etti. Bunun üzerine sosyal medyadan yardım isteyen Demet Akalın, eşinin işletmeden dışarı çıkartılmadığını ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade ederek "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerde eşi için yardım istedi. Sahibi olduğu Hirahan Restoran'da yan komşusuyla kavga eden Okan Kurt'un dışarı çıkartılmadığı ve polisin de içeri girmesine izin verilmediğini ifade eden Akalın, "Nerede yaşıyoruz ya? Nerede yani bu polisler? Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Adamın can güvenliği yok yani" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Konu ile alakalı Instagram hikayesi paylaşan Akalın, "Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirağan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? 'Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan'. Nasıl oluyor bu işler?" dedi.

"ADAMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK, BEN DE GİDECEĞİM KADIN BAŞIMA"

Başka bir hikayesinde ise Akalın "Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.10.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınOkan KurtSosyal Medyadan Yardım Istedi
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