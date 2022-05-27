Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan son durumunu açıkladı

"GÖRDÜĞÜM İLGİ BENİ ÇOK MOTİVE ETTİ"

Akciğer kanserine yakalandığı ve 1,5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında son bilgileri sosyal medyadan verdi.

Her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü oyuncu sosyal medya hesabından doktoruyla yeni fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:

"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Doktorum güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun."

"LÜTFEN DOKTOR, İLAÇ TAVSİYE ETMEYİN"

"Sadece bir ricam var" diyen Kalkavan, paylaşımına şöyle devam etti:

"Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler."

Kalkavan’ı ziyarete giden yakın dostu Hamdi Alkan, ünlü oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada “Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billurcuğum. Daima yanındayım” notuyla yayınlayınca Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği öğrenilmişti.

Aynı fotoğrafı Kalkavan da paylaşarak, "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" demişti.

Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü corona virüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemiş, “Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı" demişti.

"Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler." diyen Kalhavan, "Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda koronaya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" ifadesini kullanmıştı.