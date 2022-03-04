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Akrep Nalan hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti.

04 Mart 2022 Cuma 10:07
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Akrep Nalan hayatını kaybetti
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Bodrum’da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşamını sürdüren Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın’dan acı haber geldi. Akrep Nalan, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Akrep Nalan, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“İNSAN BÖYLE GÜNLERDE NE KADAR SEVİLDİĞİNİ DAHA İYİ ANLIYOR”

* İnsanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum.

* Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan’ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum.

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