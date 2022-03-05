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Akrep Nalan'ın mirası ortaya çıktı!

Müzisyenlik kariyerinin dışında, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteriyle de efsaneleşen, 'Akrep Nalan' lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın, dün sabah yaşamını yitirdi. Açın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, ünlü sanatçı için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Nesin Vakfı, Açın'ın yıllar önce evini vakfa bağışladığını hatırlattı.

05 Mart 2022 Cumartesi 08:51
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Akrep Nalan'ın mirası ortaya çıktı!
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Bodrum’da yaşayan ve 'Akrep Nalan' ismiyle tanınan 67 yaşındaki ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, evinde yaşamını yitirdi. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Fidan Hoca' karakteri ile akıllarda yer edinen 67 yaşındaki Açın'ın ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

EVİNİ NESİN VAKFI'NA BAĞIŞLAMIŞ

Akrep Nalan etiketi, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselirken, sanatçı için bir paylaşım da, 1973 yılında yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı'ndan geldi.

Vakfın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, ünlü sanatçının evini yıllar önce Nesin Vakfı'na bağışladığı da hatırlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Akrep NalanMiras
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