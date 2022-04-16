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Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'den dekolteli poz!

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle adını duyuran Yağmur Ün, dekolteli sarı elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Ün'ün karelerine beğeni ve yorum yağdı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 11:58
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Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'den dekolteli poz!

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Büyük bir ilgiyle izlenen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakterine hayat veren çocuk oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Alemin Kralı dizisinin ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de kendine hayran bırakan Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan Yağmur Ün, Instagram hesabından göğüs dekolteli sarı elbisesiyle çekildiği karelerini takipçileriyle paylaştı.

Birçok yapımda rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ün'ün paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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