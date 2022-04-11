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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay yorum!

Survivor'da son dörde kalan Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programına konuk oldu. Aleyna Kalaycıoğlu Ayşe Yüksel ile ilgili sözleriyle olay oldu. Aleyna Kalaycıoğlu açıklamasında "3 günlük dünya olduğunu Survivor bittikten sonra mı anladı?" dedi. Ünlü yarışmacı 'Survivor kurgu' iddialarına da yanıt verdi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 11:24
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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay yorum!

Survivor yarışmasında ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, Bize Kaldı programında bomba açıklamalar yaptı. Gönüllüler takımında yer alan bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşe Yüksel ile arası bozulan Aleyna Kalaycıoğlu eski dostunun kendisine zeytin dalı gönderdiğini öğrenince şaşırdı ve "3 günlük dünya olduğunu Survivor'dan çıkınca mı anladı?" diyerek olay oldu.

AYŞE YÜKSEL KARARI

Aleyna Kalaycıoğlu "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" dedi. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulundu.

KURGU AÇIKLAMASI

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'ın kurgu olduğuna dair iddialara da "Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz?" yanıtı verdi.
Aleyna Kalaycıoğlu'na sunucular "Mastürbasyon yapıyor muydunuz?" sorusunu da sordu. Aleyna Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermedi.

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