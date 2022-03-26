Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın geçtiğimiz sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisine gitti. Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında Dominik Cumhuriyetinde çekildiği bikinili fotoğrafını paylaştı. Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu.

26 Mart 2022 Cumartesi 22:20
104 Okunma
Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!
banner108

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 20221 yılında ekrana gelen sezonunda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2022 AllStar'ın birleşme partisi için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Kalaycıoğlu, sahilde çekildiği bir fotoğrafı paylaşınca takipçilerinden yorum gecikmedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BİKİNİLİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kalaycıoğlu'na çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü isme övgü yağdırdı.

Kalaycıoğlu'na beğenisini ifade edenler kadar, 'Kanka hiç giymeseydin' gibi yorum bırakanlar da oldu.

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Survivor birleşme partisine giden Aleyna Kalaycıoğlu'nun bikinili pozu olay oldu!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamdi Alkan boşanma sonrası sessizliğini bozdu
Hamdi Alkan boşanma sonrası sessizliğini bozdu
Serdar Ortaç'ın zor anları!
Serdar Ortaç'ın zor anları!
Gala kıyafeti olay olmuştu! Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt
Gala kıyafeti olay olmuştu! Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim