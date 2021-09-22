Aleyna Kalaycıoğlu yine yakalandı

Survivor'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya, sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılmış ikili arasında aşk olduğu iddia edilmişti. Ancak ikili bu iddiaları yalanlamıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu, stresli geçen yarışma sonrası tatile gitmiş ve dönüşte de estetik yaptırmıştı. Sık sık tatil pozlarını paylaşan Survivor Aleyna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

Aleyna Kalaycıoğlu ile Survivor Panorama yorumcularından Gökhan Özdemir arasındaki aşk iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkili iddiaları yalanlamanın ardından yine yakalandı.

İkilinin bir süredir beraber olduğu konuşuluyor.