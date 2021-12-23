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Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, bir mekanda kendisinden yaşça büyük iş adamıyla yemek yerken görüntülendi. Genç şarkıcının evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öne sürülen iş adamıyla aşk yaşadığı da iddialar arasında.

23 Aralık 2021 Perşembe 16:41
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Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bıraktı.

CAMLARI PERDE İLE KAPATTILAR

Genç şarkıcının, söz konusu iş adamıyla beraber yemek yediği mekanın görevlileri, magazin muhabirlerinin mekanın içini dışarıdan çektiği esnada aldıkları uyarı ile camları perde ile kapattı.

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