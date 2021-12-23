Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, bir mekanda kendisinden yaşça büyük iş adamıyla yemek yerken görüntülendi. Genç şarkıcının evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öne sürülen iş adamıyla aşk yaşadığı da iddialar arasında.