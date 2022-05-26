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Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım

3 Haziran'da yeni şarkı çıkarmaya hazırlanan Aleyna Tilki, Twitter paylaşımıyla tepki çekti. Aleyna Tilki açıklamasında "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" deyince gündem oldu.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:09
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Aleyna Tilki'den tepki çeken paylaşım

Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Aleyna Tilki yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yeni şarkısının 3 Haziran'da çıkacağını açıklayan popçu son görüşleriyle sosyal medyada tepki çekti.

Aleyna Tilki yaptığı paylaşımda "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" deyince gündem oldu. Aleyna Tilki'nin bu sözleri tepki alınca yeni bir açıklama da gecikmedi.

Aleyna Tilki daha sonra yaptığı açıklamada "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var? Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum 2 yıl sürdü ama her insanın hayatımda bi süresi var yani… Sonsuzluk çok saçma bir baskı" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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