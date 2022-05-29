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Aleyna Tilki hastanelik oldu

Midesinden rahatsızlanan Aleyna Tilki'nin hastane fotoğrafını annesi Havva Öztel Instagram hesabından paylaştı.

29 Mayıs 2022 Pazar 14:34
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Aleyna Tilki hastanelik oldu

Aleyna Tilki önceki akşam annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile Etiler’de bulunan Sarıhan Gusto adlı çorbacıdan çıkarken görüntülendi.

İYİLEŞİNCE BOLCA KONUŞURUZ

Oldukça bitkin gözüken Aleyna “Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz” dedi.

Tilki’nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi.

Annesi, Aleyna Tilki’nin hastaneden bu karesini paylaştı.

Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde "Biriyle hayatını sonuna kadar geçirebilmen için zekâ seviyenin düşük olması gerekiyor" tweetiyle gündem olmuştu.

Aleyna Tilki daha sonra yaptığı açıklamada "Sadakatle bir kişiyle ömrünü geçirmenin ne alakası var?"

"Ben tüm ilişkilerimde dünyanın en sadık insanıydım hepsi de minimum iki yıl sürdü ama her insanın hayatımda bi süresi var yani…"

"Sonsuzluk çok saçma bir baskı" yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
MagazinSağlıkMide KanamasıAleyna Tilki
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