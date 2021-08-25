Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Popüler şarkıcı Aleyna Tilki, kız kardeşi Ayça Tilki hakkında yorum yapılan köşe yazısına sosyal medyadan verdi veriştirdi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:14
50 Okunma
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

 Tilki, söz konusu yazı için, "Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" sözlerini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Gazeteci Hakan Uç, bugünkü köşesinde Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki hakkında yorumlarda bulundu. Uç, Ayça Tilki hakkında, "Bu arada Tilki ailesinin yıldızı parlayan ismi Aleyna olmasına rağmen kız kardeşi Ayça'ya da son zamanlarda çok yükleniliyor. Ablasından ezik kalmasın çabası mı yoksa ailenin "Bu kızımızdan da şöhreti esirgemeyelim" uğraşı mı bilemedim. Ama oyunculuk, şarkıcılık vs. her yolu denediler olmuyor, olmayacak da... Yakında aile "Bu kızdan sanatçı olmaz" deyip onu spor müsabakalarında da karşımıza çıkarabilir. Bu arada belki Aleyna ve kardeşi için bu denli sert konuşmamdan rahatsız olanlar olabilir. Belki aile üzerinde bir etkim olur da en azından kızları üzerinde bu kadar yetenek faşizmi uygulamalarına engel olabilirim diye düşünüyorum." dedi.

Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız

"GİZLİ SAPIKSINIZ!"

Tilki, kardeşi hakkında yazılanlara şu sözlerle tepki gösterdi: "Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz? Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış, hıncını çocuktan çıkarıyor. Sevinç gözyaşları döken kedi yüzü. Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım."

Aleyna Tilki, kardeşi hakkında yapılan yoruma ateş püskürdü: Sapıksınız, sübyancısınız

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiAyça Tilki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezgi Mola koronavirüse yakalandı
Ezgi Mola koronavirüse yakalandı
Deniz Akkaya: Gerekirse 6 ay yatarım, bu davadan dönmeyeceğim
Deniz Akkaya: Gerekirse 6 ay yatarım, bu davadan dönmeyeceğim
Emine Ün annesini kaybetti
Emine Ün annesini kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim