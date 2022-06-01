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Aleyna Tilki mini şortlu asansör pozuyla olay yarattı

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı üstsüz paylaşımla magazin gündemine damgasını vuran Aleyna Tilki, göğüslerini çantasıyla kapatarak poz vermişti. Son olarak asansörde mini şortuyla poz veren Tilki, takipçilerinin dikkatini çekti.

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:49
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Aleyna Tilki mini şortlu asansör pozuyla olay yarattı

Geçtiğimiz gün sütyen yerine çanta takarak neredeyse yarı çıplak bir poz veren şarkıcı Aleyna Tilki, paylaşımıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelmişti. Her paylaşımıyla olay yaratmaya devam eden güzel şarkıcı son olarak asansörde mini şortuyla ayna pozunu paylaştı.

GÖĞÜSLERİNİ ÇANTAYLA KAPATMIŞTI

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki ünlü markanın reklamını yapmak için göğüslerini çantayla kapatınca adeta olay yaratmıştı.

Göğüslerini pembe bir çantayla kapatan Tilki paylaşımında "Her durum için mükemmel bahar görünümü" ifadelerini kullanmıştı.

MİNİ ŞORTLU ASANSÖR POZU OLAY YARATTI

Son olarak pembe mini şortlu kombiniyle takipçilerine asansör pozunu paylaşan Aleyna Tilki, fiziğiyle herkesi mest etti.

Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken genç şarkıcı, cesur paylaşımlarıyla sosyal medyada takipçileri tarafından takdir edilirken, bazı kişiler tarafından da eleştirilere maruz kalıyor.

tilki

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