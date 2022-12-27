Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini elbisesiyle poz verdi!

Ses telleri yırtıldığı için bir süre şarkı söyleyemeyecek olan Aleyna Tilki, Gülşen'in daha önce giydiği iç çamaşırını andıran kostümle poz verince gündem olmuştu.

Aleyna Tilki'nin sadece göğüs ucunu kapatarak yaptığı paylaşımlar kadar annesi Havva Öztel de dikkat çekiyor. Anne Havva Öztel şarkıcılığa soyundu ve klip bile çekti.

Klipte gelinlik giyerek gündeme gelen Aleyna Tilki'nin annesi son olarak ise süper mini eteği ve yırtmacıyla dikkat çekti. Öztel paylaşımına ise "İnsanlar bakış açılarına, bilgi düzeylerine ve sana olan inançlarına göre sana değer verecektir. Bu senin paha biçilmez olduğun gerçeğini değiştirmez. Etrafını sana değer veren insanlarla çerçevele…" notunu düştü.

Havva Öztel'ın pozlarını görenler "Kızın cesareti anneden", "Anne kızına rakip", "Anne-kız çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.