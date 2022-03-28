Aleyna Tilki sınırları zorladı

Cesur kıyafet tercihleri ile magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki bu pozları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Bu pozlara bir yenisini daha ekleyen Aleyna Tilki, yatakta sütyeniyle poz verdi.