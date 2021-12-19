Ali Murat Altunmeşe neden öldü? İntihar mı etti?

Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe, evlat acısıyla karşı karşıya kaldı. Altınmeşe'nin son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti.

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Barbaroslar dizisinde Golem karakterini canlandıran Ali Murat Altunmeşe’nin 11'nci kattan atlayarak, intihar ettiği iddia edildi.

Ali Murat Altunmeşe kimdir?

20 Nisan 1979 tarihinde dünyaya gelen Ali Murat Altunmeşe, oyuncu olarak tanınmaktadır. Ünlü şarkıcı İzzet Altunmeşe’nin oğlu olan Ali Murat Altunmeşe, Fırat Altunmeşe ile de kardeştir. Başarılı oyuncu Ali Murat Altunmeşe, bu zamana kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almış, son olarak da Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Golem karakterine hayat vermiştir.