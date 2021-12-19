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Ali Murat Altunmeşe neden öldü? İntihar mı etti?

Türk müziğinin usta isimlerinden İzzet Altınmeşe'nin oğlu 42 yaşındaki Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Sanatçıyı yakından tanıyanlar ise Ali Murat Altunmeşe kimdir sorusuna cevap aradı. Peki, Barbaroslar Golem öldü mü?

19 Aralık 2021 Pazar 15:14
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Ali Murat Altunmeşe neden öldü? İntihar mı etti?
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Türk müziğinin usta isimleri arasında yer alan İzzet Altınmeşe, evlat acısıyla karşı karşıya kaldı. Altınmeşe'nin son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti.

İzzet Altınmeşe’nin acı günü! Oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Barbaroslar dizisinde Golem karakterini canlandıran Ali Murat Altunmeşe’nin 11'nci kattan atlayarak, intihar ettiği iddia edildi.

Ali Murat Altunmeşe kimdir?

Ali Murat Altunmeşe kimdir? Neden öldü?

20 Nisan 1979 tarihinde dünyaya gelen Ali Murat Altunmeşe, oyuncu olarak tanınmaktadır. Ünlü şarkıcı İzzet Altunmeşe’nin oğlu olan Ali Murat Altunmeşe, Fırat Altunmeşe ile de kardeştir. Başarılı oyuncu Ali Murat Altunmeşe, bu zamana kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almış, son olarak da Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Golem karakterine hayat vermiştir.

Anahtar Kelimeler:
Ali Murat Altunmeşeİzzet Altınmeşe
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