Ali Sürmeli'yi yıkan haber

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı dönem beyin kanaması geçirerek zor günler yaşayan Ali Sürmeli aldığı kötü haberle kahroldu. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin başarılı oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti.
ALİ SÜRMELİ'NİN ANNESİNE NE OLDU?
Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.
Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak.
(DHA)