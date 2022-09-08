Ali Sürmeli'yi yıkan haber

Deli Yürek, Mucize ve Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdi. Annesi için sık sık Kocaeli'ne giden oyuncu aldığı haberle yıkıldı. İşte yaşanan acı olayın detayları...