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Alişan: "Kardeşim olmadan ilk kez Kıbrıs'a geldim”

Geçtiğimiz ay koronavirüs sebebiyle 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa veren Alişan Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Alişan konser sırasında, "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım" dedi.

17 Ağustos 2021 Salı 11:34
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Alişan: "Kardeşim olmadan ilk kez Kıbrıs'a geldim”

Geçtiğimiz ay Koronavirüs sebebiyle 38 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş'ı toprağa veren Alişan, zor günler geçirdi. İki çocuk babası şarkıcı, uzun bir aradan sonra Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Alişan, sahne aldıktan sonra eleştirilere maruz kaldı. Ünlü şarkıcıya destek ise Deniz Akkaya'dan geldi.

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. İki çocuk babası Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.

38 yaşındaki Tektaş'ın hayatını kaybetmesi ile tarifsiz bir acı yaşayan Alişan, geçtiğimiz hafta kuzenini de kaybetti.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ozan Ebcin, son olarak kuzeni Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmıştı. Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, Kıbrıs'ta sahneye çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, bir ara duygusal anlar yaşadı.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"DÜNYA ÇOK BOŞ"

"Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçup gidiyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım"

O anlar gündem oldu ve Alişan'a destek mesajı kadar eleştiri mesajı da geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı kardeşinin kırkı çıkmadan sahneye çıktığı için eleştirdi.

ALİŞAN'A DESTEK VERDİ

Deniz Akkaya bu konuda Alişan'ı destekledi ve bu yorumlara isyan etti. Ünlü manken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Akkaya bu tarz yorumlara; "Alişan dün sahneye çıkmış... Koca bir aile bakan, sorumlulukları olan insanlara yok 'Kırkı çıktı mı?' vs gibi saçma salak yorumlar yapıyorlar, hayırdır ya!? Artık işinize bakın!!!! Herkes işine baksın!! Ülkeyi mi sattı? Dolandırıcı mı? Bırakın artık bu yalan ahlak bekçiliğini..." diyerek tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
AlişanKoronavirüs
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