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Alışveriş merkezinde çırılçıplak soyundu!

Sosyal medya fenomeni Francia James, bir alışveriş merkezinin içinde sadece vücut boyasıyla dolaşırken video çekti. Ancak videonun sonu kötü bitti ve güvenlik görevlileri tarafından James, alışveriş merkezinden çıkartıldı.

03 Aralık 2021 Cuma 13:34
156 Okunma
Alışveriş merkezinde çırılçıplak soyundu!
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Sosyal medyanın sevilen ve sık takip edilen isimlerinden biri olan Francia James, halka açık alanlarda yaptığı gösterilerle ün kazandı. Instagram’da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Francia James, alışveriş merkezinde yaptığı çıplak şovuyla sosyal medyada viral oldu. Instagram'da 1,6 milyondan fazla kez izlenen son paylaşımında James, sadece vücut boyalarından kendisine bir kostüm yarattı ve insanların karşısına çıktı.

Videoda Francia James, fındıkkıran gibi giyinmiş bir alışveriş merkezinin ortasında duruyor. İlk bakışta kıyafet oldukça dar duruyor ancak kamera yaklaştıkça aslında vücut boyası olduğu anlaşılıyor. Yoksulluğa dikkat çekmek için gösteriyi planladığını ifade eden James, çevresindekilere “Fındık ister misiniz?” diye soruyor.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÇIKARTTI

Alışveriş merkezindeki çıplak gösterisi sırasında güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine James âdeta kovuldu. Güvenlik görevlileri tarafından alışveriş merkezinden çıkartıldığını anlatan James, “Kovulduğuma inanamıyorum. Bu gösterilerin sonu her zaman böyle bitti.” dedi.

Model, videoyu 9 milyondan fazla takipçisi olduğu ‘francty’ Instagram sayfasında paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tepkileri çeken bu gösteri için övgü dolu yorumlar yaptı.

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