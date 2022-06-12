Alkan ve Cavadzade aşkı sona mı erdi?

Aynı dizide rol alan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Nesrin Cavadzade'yle Gökhan Alkan, geçtiğimiz ağustos ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Yaz aylarında dünyaevine girmek için hazırlık içerisinde olan çiçeği burnunda çiftten kötü haber geldi.
İddialara göre ikili, ilişkilerini sonlandırdı.
Fotoğraflar silindi
Gökhan Alkan'ın, Cavadzade'yi Instagram'dan takibi bıraktığı ve birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdığı ortaya çıktı.
Bu hamle ise iddiaların doğruluğunu güçlendirdi.
Cavadzade'nin hesabındaki fotoğraflar hala dururken taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.