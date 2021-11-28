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All Star heyecanı daha şimdiden başladı!

Üç kez Survivor'a katılan ve ikisini birinci olan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Turabi, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

28 Kasım 2021 Pazar 16:11
302 Okunma
All Star heyecanı daha şimdiden başladı!
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Üç kez Survivor'a katılan ve ikisini birinci olan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Turabi, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen programı Survivor'da All Star heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. Yeni bölümlerde ekran olacağı iddia edilen Turabi de sosyal medya hesabından hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum" demişti.

"SURVİVOR'DAN MI EMEKLİ OLACAKSIN?"

Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu. Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.

"HER ŞEYİMİ SURVİVOR'A BORÇLUYUM"

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

"Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok.

All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den 'Artık Survivor katılmaz' diyenlere tokat gibi cevap

Son Güncelleme: 28.11.2021 17:16
Anahtar Kelimeler:
TurabiAll Star
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