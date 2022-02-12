Allah yolundaysa doğruyu söylesin

Bir dönem Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak bilinen, ilginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla da adından söz ettiren Meriç Erkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Eski yaşantısına 'tövbe' ettiğini söyleyen Erkan, artık adının 'Mahmut' olduğunu açıkladı.

Erkan'ın son görüntüsünün ardından geçmişte sevgili oldukları bilinen Ahu Tuğba da yeniden gündemde geldi. Gelişmelerin ardından Ahu Tuğba bir açıklama yaptı.

Tuğba, Erkan için “Aşk yaşamadık, TV formatıydı her şey. Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler” dedi.

magazinsortie.com’a konuşan Tuğba sözlerine şöyle devam etti: “Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da. Sevgilim değildi"