Alman Aşk Adası’nda skandal görüntüler!

Geçtiğimiz gece altıncı sezonu başlayan reality şov Adam sucht Eva (Adem Havva’sını Arıyor), izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Alman RTL kanalında yayınlanan ve İngiltere’de yayınlanan Love Island programına benzer bir formatı olan Adam sucht Eva’da, ıssız bir adaya gönderilen 8 yarışmacının yaşadıkları ekrana geliyor.

Kaldıkları adada çeşitli zorluklara karşı mücadele etmek zorunda kalan 8 yarışmacının, neredeyse yarışma boyunca tüm faaliyetleri çıplak gerçekleştiriyor. Yarışmacıların bazıları tüm kameraların önünde cinsel ilişkiye girmekten çekinmedi.

Dünya basınının gündemine gelen görüntülerde yarışmacıların sansürsüz sahneleri izleyicileri şaşkına çevirdi. Yapımcılar yaptıkları açıklamaya göre; çiftlerin çıplak buluşurlarsa birbirlerini daha iyi tanıyabileceklerine inanıyorlar.

Bunun nedeni, kıyafetlerin sosyal statüyü iletme gücüne sahip olması ve görünüşe göre bir kişinin kültürel inançlarını oluşturmak için kullanılmasıdır.