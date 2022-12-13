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Alp Kırşan’ın acı günü

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" ifadesini kullandı.

13 Aralık 2022 Salı 09:15
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Alp Kırşan’ın acı günü



Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan’ın babası Erdinç Kırşan dün akşam hayata veda etti.

Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayan Kırşan, “Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. 20.30’da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Atakent Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.

“TEŞEKKÜR EDERİM BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN”

Alp Kırşan’ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, “Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için… Şimdiden özlemle…” mesajını paylaştı.

Takipçileri ve sevenleri ünlü çifte başsağlığı mesajları ile destek oldu.

Anahtar Kelimeler:
Alp KırşanVefatBaba
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