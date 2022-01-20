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Altın Caretta Ödülleri  sahiplerini buldu

Saygın Medya,  Saygın Kurt ve İŞAD işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu yıl ikinci kez düzenlenen,  Altın Caretta Ödülleri Töreni Les Ambassadeurs Otel ana sponsorluğunda gerçekleşti.. 

20 Ocak 2022 Perşembe 14:30
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Altın Caretta Ödülleri  sahiplerini buldu
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Kuzey Kıbrıs İŞAD-Saygın Medya İşbirliğinde organize edilen 2’inci  Altın Caretta Ödüllerinde, Kıbrıs Türk  Girişimci Kadınlar Derneği  GİKAD da ödüle layık görüldü. 

Yaklaşık 35 ödülün takdim edildği gecede, GİKAD da Yılın  En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu “Ödülüne layık görüldü.. 

8 Mart 2021’de , “Sözünün Kadını”sloganıyla, KKTC’de  kadınları  ekonomi, bilim, siyaset, sanat, sosyal  kültürel yaşamda ve sosyal sorumluluk projelerinde  sadece katılımcı  değil yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı sağlamak, kadını eğitimlerle destekleyip , kadın emek ve üretimini ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçen , kurulduğu ilk yılda,  kadını ekonomik ve sosyal alanda geliştirmek  amacıyla  GİKAD Akademi,  Gİ-Ka KOOP’u hayata geçiren  GİKAD, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu  ödülüne layık görüldü. 

Ödül Töreninde kısa bir konuşma yapan Kıbrıs Türk  Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim  Çağıner Kavuklu,  bu değerli  ödülü GİKAD yönetim kurulu üyeleri  ve 100’ün  üzerindeki  üyeleri adına almaktan  büyük bir  mutluluk,onur , gurur ve memnuniyet duyduğunu  ifade etti.

 GİKAD’ın kadın gücünü birleştiren bir kadın birliği olduğunu vurgulayan İçim Çağıner Kavuklu, “En büyük hedefimiz,  bu döneme kadar elde ettiğimiz  tecrübeleri KKTC toplumunun güçlenmesi  için kullanmaktır.Çok iyi biliyoruz ki toplumun güçlenmesi için, öncelikle kadının güçlenmesi gerekmektedir ve bu güçlenme sadece ekonomik  alanda değil ayrıca sosyal alanda da olmak zorundadır. Bizler sözümüzün kadınıyız diyerek , bu yola baş koyduk , Kıbrıs Türk toplumunun  kadınlarını güçlendirmek için buradayız, bu amaçla birlikte çalışıp projeler  üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Takdir edilmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan İçim Çağıner Kavuklu, toplumda takdirin, taktir etme  duygusunun  daha yaygın hale gelmesi temennisinde bulundu. 

Kavuklu ,konuşmasının sonunda GİKAD’ı ödüle layık gören İŞAD  Yönetim  Kurulu ve  Saygın Medya Kurumuna, yönetim kurulu ve üyeleri adına teşekkürlerini sundu. 

Kavuklu ayrıca,gecenin duzenlenmesinde katkı koyan ve bir kadının elinin değdiği yeri güzelleştirdiğini bir kez daha ortaya koyan  Les Ambassadeurs Otel Direktörlerinden Özge Falyalıya da teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Altın Caretta ÖdüllerGİKAD
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