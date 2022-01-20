Altın Caretta Ödülleri  sahiplerini buldu

Kuzey Kıbrıs İŞAD-Saygın Medya İşbirliğinde organize edilen 2’inci Altın Caretta Ödüllerinde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD da ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 35 ödülün takdim edildği gecede, GİKAD da Yılın En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu “Ödülüne layık görüldü..

8 Mart 2021’de , “Sözünün Kadını”sloganıyla, KKTC’de kadınları ekonomi, bilim, siyaset, sanat, sosyal kültürel yaşamda ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı sağlamak, kadını eğitimlerle destekleyip , kadın emek ve üretimini ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçen , kurulduğu ilk yılda, kadını ekonomik ve sosyal alanda geliştirmek amacıyla GİKAD Akademi, Gİ-Ka KOOP’u hayata geçiren GİKAD, Yılın En İyi Çıkış Yapan Sivil Toplum Kuruluşu ödülüne layık görüldü.

Ödül Töreninde kısa bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, bu değerli ödülü GİKAD yönetim kurulu üyeleri ve 100’ün üzerindeki üyeleri adına almaktan büyük bir mutluluk,onur , gurur ve memnuniyet duyduğunu ifade etti.

GİKAD’ın kadın gücünü birleştiren bir kadın birliği olduğunu vurgulayan İçim Çağıner Kavuklu, “En büyük hedefimiz, bu döneme kadar elde ettiğimiz tecrübeleri KKTC toplumunun güçlenmesi için kullanmaktır.Çok iyi biliyoruz ki toplumun güçlenmesi için, öncelikle kadının güçlenmesi gerekmektedir ve bu güçlenme sadece ekonomik alanda değil ayrıca sosyal alanda da olmak zorundadır. Bizler sözümüzün kadınıyız diyerek , bu yola baş koyduk , Kıbrıs Türk toplumunun kadınlarını güçlendirmek için buradayız, bu amaçla birlikte çalışıp projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Takdir edilmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan İçim Çağıner Kavuklu, toplumda takdirin, taktir etme duygusunun daha yaygın hale gelmesi temennisinde bulundu.

Kavuklu ,konuşmasının sonunda GİKAD’ı ödüle layık gören İŞAD Yönetim Kurulu ve Saygın Medya Kurumuna, yönetim kurulu ve üyeleri adına teşekkürlerini sundu.

Kavuklu ayrıca,gecenin duzenlenmesinde katkı koyan ve bir kadının elinin değdiği yeri güzelleştirdiğini bir kez daha ortaya koyan Les Ambassadeurs Otel Direktörlerinden Özge Falyalıya da teşekkür etti.