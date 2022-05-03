Amber Heard 'kötü manşetlerin' ardından halkla ilişkiler ekibini kovdu

Amber Heard, eski eşi Johnny Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık hakaret davası devam ederken halkın gözündeki olumsuz imajının şahlanmasıyla halkla ilişkiler ekibini kovdu.

1 Mayıs Pazar günü bildirilene göre Heard, Depp'in kendisine tacizde bulunduğunu ima eden 2018'deki yorum yazısı sebebiyle eski eşinin açtığı davanın geçen ay başlamasından bu yana kendisi hakkında çıkan kötü haberler karşısında sinirlenerek halkla ilişkiler krizi firması Precision Strategies'le iş ilişkisini geçen hafta sonlandırdı.

The Independent, ifade vermesinin beklendiği 3 Mayıs Salı gününe sadece birkaç gün kala oyuncunun hakkındaki kamuoyu algısını yönetmesi için Shane Communications'ı görevlendirdiğini doğruladı.

Söz konusu haberi ilk bildiren New York Post gazetesine konuşan bir kaynağın "Heard kötü manşetleri sevmiyor" dediği belirtilirken, başka bir kaynak da Aquaman oyuncusunun "hikayesinin etkili şekilde anlatılmamasından dolayı hüsrana uğradığını" ekledi.

Precision Strategies, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başarılı yeniden seçim sürecindeki kampanyasının müdür yardımcısı olarak görev yapan Stephanie Cutter tarafından kuruldu.

New York Post'a konuşan iletişim uzmanları Precision Strategies'in "dünyadaki en iyi kriz firmalarından" biri olduğunu ama hiçbir halkla ilişkiler firmasının "olayların tarihini yeniden yazamayacağını" söyledi.

The Independent yorum almak için Heard'ün ve Precision Strategies'in temsilcileriyle iletişime geçti ancak henüz yanıt alamadı.

Heard'ün Precision Strategies'le ilişkisini sonlandırma kararı, Depp ve şahitlerinin Fairfax County Gezici Mahkemesi'nde Heard'le evliliği süresince ev içi şiddete maruz kalanın Karayip Korsanları'nın (Pirates of the Carribbean) oyuncusu olduğunu iddia eden tartışma yaratan ifadeler vermesinden günler sonra geldi.

5 haftalık davanın ikinci haftasında Depp, Heard'le bir kavgasını ayrıntılarıyla anlatırken eski eşinin kavga esnasında ona votka şişesi fırlatarak parmağını kestiğini öne sürdü.

Depp, "Daha sonra şişeyi alıp bana fırlattı" derken jüriye o sırada nasıl oturur pozisyonda olduğunu da gösterdi. Oyuncu, parmaklarının barın kenarında durduğunu ve büyük votka şişesinin "parmaklarıyla temas ederek her yere dağıldığını" söyledi.

Heard'ün Shane Communications şirketinin CEO'su David Shane liderliğindeki yeni halkla ilişkiler ekibi geçmişte Depp'in de dahil olduğu çok ses getiren bir dava üzerinde çalışmıştı.

The Independent'ın haberine göre Depp ve eskiden birlikte çalıştığı iş yönetimi şirketi The Management Group'un sözleşme ihlali iddiasıyla yasal bir tartışmaya girmesinin ardından 2017'de Shane Communications, şirketin Depp hakkındaki takıntılı harcama alışkanlıkları suçlamalarına dikkat çekmek için meseleye dahil olmuştu. İki tarafın da açtığı davalar mesele mahkemeye intikal etmeden önce düşürülmüştü.