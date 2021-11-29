Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıfladığını söyledi. Bugün sunucusu olduğu programda sağlık durumu hakkında açıklama yapan Serengil, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.



44 KİLOYA DÜŞTÜM

Zayıflama uğruna sağlığını kaybeden Serengil, ekran başındakileri uyardı.

'44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, ‘Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için.' ifadelerini kullandı.



İLK DEFA ÇARESİZ KALDIM

'Ölümden korkmuyorum' sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti: "Zor günler yaşıyorum 44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. ‘Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak bensiz ne yapacaklar’ diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. ‘Bana bir şey olacak’ diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var hayatı seviyorum sizleri seviyorum işimi seviyorum. ‘Olmaz’ diyorum ‘işime gitmem gerekiyor’ diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum."