Anne Havva Öztel zor anlar yaşadı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'nin klibiyle dünya çapında en çok izlenen ilk 10 klip arasına girmeyi başarmıştı. Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda ise ‘Retrograde' isimli şarkısını çıkardı. Aleyna Tilki’nin büyük bir beklentiyle çıkardığı şarkı ne yazık ki istediği ilgiyi görmedi.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ise, “2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim” açıklamasında bulunmuştu. Kariyerinden çok sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki’den şimdi ise veda paylaşımı geldi. Instagram sayfasından bir gönderi paylaşan Aleyna Tilki, yurtdışına gittiğini duyurdu.

Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımına, “4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet” notunu düştü.

Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. En az kızı kadar gündemde olan anne Öztel kızının havaalanında gidişini paylaşarak "Hep zordu seni yollamak ama bu hepsinden çok zordu. Allah yar ve yardımcım olsun evladım" dedi.