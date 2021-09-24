Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
ADAPASS SKANDALI! İşte mahkemeden detaylar...
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
banner107

Anne Havva Öztel zor anlar yaşadı

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu. “İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. Anne Havva Öztel zor anlar yaşadı.

24 Eylül 2021 Cuma 15:34
1528 Okunma
Anne Havva Öztel zor anlar yaşadı
banner108

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'nin klibiyle dünya çapında en çok izlenen ilk 10 klip arasına girmeyi başarmıştı. Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda ise ‘Retrograde' isimli şarkısını çıkardı. Aleyna Tilki’nin büyük bir beklentiyle çıkardığı şarkı ne yazık ki istediği ilgiyi görmedi.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ise, “2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim” açıklamasında bulunmuştu. Kariyerinden çok sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Aleyna Tilki’den şimdi ise veda paylaşımı geldi. Instagram sayfasından bir gönderi paylaşan Aleyna Tilki, yurtdışına gittiğini duyurdu.

Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımına, “4 ay sonra görüşürüz. Ben gidiyorum millet” notunu düştü.

Tilki'yi annesi Havva Öztel uğurladı. En az kızı kadar gündemde olan anne Öztel kızının havaalanında gidişini paylaşarak "Hep zordu seni yollamak ama bu hepsinden çok zordu. Allah yar ve yardımcım olsun evladım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Aleyna TilkiHavva Öztel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Billie Eilish: Memelerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim
Billie Eilish: Memelerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi!
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi!
Kendisini baştan yarattı!
Kendisini baştan yarattı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim