Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi!

ABD'de bir televizyon kanalında yayınlanan ve dijital platformlar sayesinde Türkiye'de de izleyici kitlesi bulunan 'The Real Housewives' (Gerçek Ev Kadınları) isimli programın ünlü isimlerinden Mary Cosby hakkında şok iddialar ileri sürüldü.

Cosby, 1997 yılında anneannesi Rosemary 'Mama' Redmon Cosby vefat ettikten kısa bir süre sonra üvey dedesi Piskopos Robert Cosby ile dünyaevine girdi. Böylece Mama Cosby'nin milyonlarca dolarlık serveti, birçok şirketi ve Faith Temple Pentekostal Kilisesi'ndeki yönetici pozisyonu torunu Mary'e miras kaldı.

Cosby'nin kiliseyi bir tarikata çevirdiği yönündeki iddialar ilk kez birinci sezonun sonundaki yeniden buluşma bölümünde ortaya çıktı. Programın sunucusu Andy Cohen, Cosby'nin verdiği vaazların sosyal medyaya sızdırılmış ses kayıtlarını yayınladı. Kayıtlarda Mary Cosby, kilise cemaatinden yeterince doğum günü kartı alamamış olmaktan şikayet ediyor, dinleyicilerini "fakir" ve "cimri" olarak nitelendiriyordu.

Cosby, gösterişli hayat tarzını sürdürmek için kiliseden para aşırdığı iddiasının zalimlik olduğunu söyledi ve "Kilisemin bana bakıyor olması mümkün değil. Ben Tanrı'dan korkan bir kadınım. Asla böyle bir şey yapmam!" diyerek kendini savundu.