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Aracı alev topuna döndü

ABD’li oyuncu Anne Heche, Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Entübe edilen yıldız oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:06
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Aracı alev topuna döndü
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53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki evinin önünde korkunç bir kaza geçirdi. Arabasıyla kendi garaj kapısına vuran oyuncu, alev alan otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

SIRTINDA YANIKLAR OLUŞTU

Hızlı kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden oyuncu, hızla garajına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi. ABD'nin Fox11 LA adlı kanal ünlü oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülürdü.

ENTÜBE EDİLDİ

Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan dünyaca ünlü yıldız, yoğun bakımda entübe edildi.


ABD basınında yer alan haberlere göre, aracı çok hızlı kullanan oyuncunun korkunç kazadan önce birkaç kez başka yerlere çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ünlü ismin kazadan saatlerce önce elinde içki şişesiyle görüntüler de söylentiler arasında.

Son Güncelleme: 06.08.2022 15:21
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