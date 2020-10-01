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Aralarında aşk mı var ? Hakan Altun'dan Ajda Pekkan açıklaması

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını söyledi. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Bu iddialara ilk cevap Hakan Altun'dan geldi.

01 Ekim 2020 Perşembe 15:07
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Aralarında aşk mı var ? Hakan Altun'dan Ajda Pekkan açıklaması

Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.

HAKAN ALTUN: BİZ DOSTUZ

Bu iddialar üzerine ilk açıklamayı Hakan Altun yaptı. Sanatçı aşk haberlerini yalanlayarak " Ajda hanımla müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur" dedi.

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