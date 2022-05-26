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Aralarındaki benzerlik şaşırttı!

Bursa'da yaşayan Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:01
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Aralarındaki benzerlik şaşırttı!

Bursa'da geçimini pasta ustalığı yaparak sağlayan Ahmet Budak, görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Görenlerin 'Orhan Gencebay' sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.

Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çektiriyor.

Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak'ın tek istediği Orhan Gencebay'la bir araya gelmek.

Orhan Gencebay'a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak, "Beni gören herkes Orhan Gencebay'a benzetiyor. Orhan Gencebay'ın hayranları beni görünce onu görmüş gibi olup fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşıyor. Ben giyim ve saç stilimi Orhan Gencebay'a benzetiyorum. Ona benzemekten çok mutluyum, çok sayıda kişi gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Benim tek arzum bir gün Orhan Gencebay'la bir araya gelip tanışmak" dedi.

Son Güncelleme: 26.05.2022 13:06
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