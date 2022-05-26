Aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldular!

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 76 yaşındaki Milina Gatta ve sevgilisi 19 yaşındaki Giuseppe D’Anna, düzenli olarak ilişkilerini anlatan gönderiler yayınlıyor. Son olarak sevgilisine evlenme teklifi ettiği bir videoyu paylaşan 19 yaşındaki genç adam, gönderisinde sevgilisinin önünde kırmızı balonlarla yere diz çökmüş bir şekilde evlenme teklifi ederken görüntülendi. 16.1 milyondan fazla izlenen video sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarına maruz kalırken Gatta, ilişkilerini savundu.

AŞKLARINI ANLATTILAR

Sosyal medyada evlilik teklifi videosunun yayılmasından sonra ikili aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Genç adamın kadınla parası için beraber olduğunu iddia eden kullanıcılar ikiliyi, “Büyükanne ve torun gibi görünüyorsunuz”, “Bu durum hiç sağlıklı değil” diyerek eleştirdi.

Aralarındaki yaş farkının kendileri için önemli olmadığını ve aradığı aşkı yıllar sonra bulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gatta, “Birbirimize aşığız. Bunu kimsenin bozmasını istemiyoruz. Çok mutluyuz” dedi.