Araştırma: En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmaya göre en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları belirlendi.

Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları sıralanırken, araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni akademik dergisinde yayımlandı.

İşte en sıkıcı beş meslek grubu:

5. BANKACILIK

4. TEMİZLİK

3. VERGİ/SİGORTA

2. MUHASEBE

1. VERİ ANALİZİ

Deneyi yöneten Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Wijnand Van Tilburg, “Çalışmanın sıkıcı meslek gruplarının yetkin görülmediğini göstermesi benim için ilginçti" derken, “Muhasebecilerin sıkıcı, ancak etkili ve vergi beyannamenizde iyi bir iş çıkaracak mükemmel kişi olarak görüleceğini düşünürdüm” ifadelerini kullandı.

Çalışmada ayrıca, en heyecan verici beş meslek grubu da belirlendi.

İşte en heyecan verici beş meslek grubu:

5. EĞİTİM

4. SAĞLIK

3. GAZETECİLİK

2. BİLİM

1. GÖSTERİ SANATLARI