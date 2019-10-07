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Arda Ayten kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilk kez 1 milyon TL'lik ödülü kazanan Arda Ayten, kazandığı parayla ne yapacağını açıkladı. Ayten bol bol kitap almayı planlıyor...

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:24
Arda Ayten kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini açıkladı

Geçtiğimiz gün Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında, 1 milyon TL kazanarak yarışma tarihine adını yazdıran Arda Ayten, parasıyla ne yapacağını açıkladı.

Yarışmada geçen sezon 1 milyon TL’lik soruya kadar gelen Arda Ayten, yeni sezonun ilk bölümüne damga vurdu. İstiklal Marşı ile ilgili sorunun cevabını bilen Arda, yarışmada ilk kez 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazanan kişi oldu.

Herkesin gururlandığı Arda, aynı gün sosyal medyaya damgasını vurdu. Henüz 19 yaşında olan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan Arda, yılda 150 kitap okuduğunu söyledi.

Arda, kazandığı parayla daha çok kitap alıp daha çok kitap okuyacağını belirtti ve şöyle konuştu: “Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım.”

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Anahtar Kelimeler:
Arda AytenKim Milyoner
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