Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
banner107

Armağan Çağlayan'dan kötü haber

Ünlü televizyoncu ve son dönemin gözde sosyal medya programcısı Armağan Çağlayan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve büyük ihtimalle kanser olduğunu söyledi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 22:14
118 Okunma
Armağan Çağlayan'dan kötü haber



Ünlü televizyoncu ve YouTube’da hazırladığı programlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan kansere yakalandığını açıkladı. 56 yaşındaki Çağlayan, üzücü haberi “Sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı” sözleriyle paylaştı.

Armağan Çağlayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.
Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.

Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle…

Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım.

Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."

Son Güncelleme: 21.11.2022 23:26
Anahtar Kelimeler:
Armağan ÇağlayanSağlıkKanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seren Serengil'e mahkemeden şok
Seren Serengil'e mahkemeden şok
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan üzen haber
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan üzen haber
Hadise'nin 30 bin liralık konser stili
Hadise'nin 30 bin liralık konser stili










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim