Arto'nun Murat Boz iddiası kızdırdı!

Söylemezsem Olmaz adlı programda şarkıcı Murat Boz'un özel hayatı masaya yatırıldı.

CANLI YAYINDA ŞOK EDEN SÖZLER

Arto, programın diğer sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali'ye "Murat Boz'un sağlıklı bir erkek olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

Seren Serengil'in, "Çift cinsiyetli mi diyorsun?" demesi şaşkınlık yarattı.Bircan Bali, Arto'ya dönerek "Sen saçmaladın biraz" diyerek konuyu kapattı.

FANLARI HAREKETE GEÇTİ

Programda yaşanan bu diyalog sonrası Murat Boz'un fanları harekete geçti.

Fanlar, sosyal medya üzerinden programı şikayet yağmuruna tuttu ve Murat Boz'dan özür dilemelerini istediklerini ifade ettiler.