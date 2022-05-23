Ashley Graham pozunu "Ateşli anne" notuyla paylaştı

Büyük beden model olarak tanınan Ashley Graham, ocak ayında ikizlerini evde doğurdu. Doğumu istediği gibi gitmeyen model ölümden döndü. Çok kanaması olduğunu açıklayan Graham “Bir hafta hiç yürüyemedim. Evden iki ay boyunca hiç çıkmadım” dedi.

Ashley Graham zor günleri geride bıraktı ve çocuklarıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Ünlü model son olarak pembe elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi.

Göğüs dekoltesiyle pozlarını paylaşan model paylaşımına "Ateşli anne" notunu ekledi.

Ashley Graham geçtiğimiz yıllarda eşiyle evlenmeden cinsel ilişkiye girmediğini itiraf etmişti.