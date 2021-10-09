Aşk Adası'nın yıldızı Belle Hassan dekoltesiyle şaşkına çevirdi

Geçen sene katıldığı Aşk Adası programı ile adını duyuran İngiliz televizyon yıldızı Belle Hassan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hatrı sayılır bir takipçiye kavuştu.

GÖĞSÜNÜ GERE GERE YÜRÜDÜ

Paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa ilginç dekoltesiyle Londra sokaklarında görüntülendi.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Belle Hassan, göğüs dekolteli bluzüyle tüm bakışları üzerine çekti.

1998 doğumlu ünlü isim Belle, dudak uçuklatan göğüs dekoltesiyle sosyal medyada da adından söz ettirdi.